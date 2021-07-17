Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 20 от 17.07.2021 на сайте Нового канала! Сегодня мы отправляемся прямо в самое сердце Пиренейских гор – крошечное княжество Андорру.

Ты только представь: его площадь, как у половины Киева! Интересно, за сколько времени можно объехать всю страну? Мы знали, что в тебе проснется любопытство, поэтому один из ведущих в 20 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 2021 проверил это на себе и узнал, сколько времени занимает путешествие через всю Андорру!

Несмотря на свой скромный масштаб, у маленького княжества есть чем удивить своих туристов. Почему в Андорре тебе не понадобится Insta-парень? Что притягивает сюда, как магнит, всех шопоголиков Европы? Как эта страна удовлетворяет экстремальные прихоти премиального и бюджетного туристов? Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 20 от 17.07.2021 – узнай ответы на все вопросы и погрузись в атмосферу зимней сказки.

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