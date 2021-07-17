Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 20 від 17.07.2021 на сайті Нового каналу! Сьогодні ми відправляємося прямісінько в саме серце Піренейських гір – крихітне князівство Андорру.

Ти тільки уяви: його площа, як у половини Києва! Цікаво, за скільки часу можна об’їхати всю країну? Ми знали, що в тобі прокинеться допитливість, тому один із ведучих у 20 випуску Орел і Решка. Чудеса світу 2021 перевірив це на собі та дізнався, скільки часу займає мандрівка через усю Андорру!

Попри свій скромний масштаб, маленьке князівство має чим здивувати своїх туристів. Чому в Андоррі тобі не знадобиться Insta-хлопець? Що притягує сюди, як магніт, усіх шопоголіків Європи? Як ця країна задовольняє екстремальні примхи преміального та бюджетного туристів? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 20 від 17.07.2021 – дізнайся відповіді на всі запитання і поринь в атмосферу зимової казки.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Грузії