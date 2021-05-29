Літо не за горами, а ти досі не можеш змусити себе вийти на пробіжку? А як ти дивишся на те, щоб пройти 100 кілометрів? Якщо до такого тебе життя не готувало, тоді дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 13 від 29.05.2021 на сайті Нового каналу. Пройди цей шлях разом із ведучими, не вилізаючи зі свого затишного ліжечка!

Шлях святого Якова – місце, яким ступала нога історії. Ним пройшли королі, святі, письменники, а цього разу ведучі тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021. Одна дорога подарувала паломникам неймовірні краєвиди, знайомства з людьми з найвіддаленіших куточків світу та відповіді на головні життєві запитання.

Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 13 від 29.05.2021 і дізнайся:

Хто зміг підкріпитися устрицями після виснажливого шляху: бюджетний турист чи багач?

Чи вдалося одному з них підкорити дорогу витривалості?

Які примхи зміг собі дозволити VIP-турист просто на ходу?



Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Швейцарії