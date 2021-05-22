Не хватает экстрима, эмоций и вдохновения? Так не пойдет! Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 12 от 22.05.2021 на сайте Нового канала. В этот раз острых ощущений хватит на всех, ведь мы собираемся покорять вершину опасной и неприступной горы Маттерхорн!

Чтобы насладиться видами этого удивительного произведения искусства, автором которого стала матушка-природа, обладатель золотой карточки в 12 выпуске Орла и Решки. Чудеса света 2021 использует всевозможные способы, чтобы не упустить из виду ни одного ракурса этого чуда света. В ход пойдут: полет на вертолете, смотровая площадка и даже подъемник с VIP-кабиной!

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