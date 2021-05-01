Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 10 від 01.05.2021 на сайті Нового каналу.

Цього разу ведучі приїхали шукати нове чудо світу в Гондурас! Так, тобі не почулося… Було гаряче, адже це найнебезпечніша країна у світі! У цьому переконалася навіть ведуча шоу! Але в 10 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 вона потрапила в пастку не до злодіїв, а до самісіньких ігуан! Не пропусти та швидше стань свідком цього екстремального моменту!

За дещо непривітним прийманням країни Північної Америки приховувалася дика незаймана природа та справжній рай на землі. Такою її ще ніхто не бачив ! Дивись тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 10 від 01.05.2021 – стань першим, хто відкриє незвіданий Гондурас!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Новий сезон в Іспанії