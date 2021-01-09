Программа Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 17 выпуск от 09.01.2021 познакомит тебя с чудом Европы – долиной Рейна в Германии. Это территория реки Рейн и окружающих ее земель с виноградниками, немецкими традиционными городками и несчетным количеством средневековых замков. В эти выходные ты узнаешь от ведущих программы Орел и решка. Чудеса света 2020 легенды этих замков вдоль берегов реки Рейн: замка безголового рыцаря, башни жадного епископа, которого съели мыши, и замков-таможни.

Осеннюю золотую долину Рейна ты сможешь прочувствовать на скорости 260 км/час на сверхсовременной машине, полюбоваться видами на паромчике и с высоты птичьего полета, вверх ногами… Путешествие по чуду Германии смотри в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 17 выпуск от 09.01.2021 на сайте Нового канала!

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