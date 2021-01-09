Програма Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 17 випуск від 09.01.2021 познайомить тебе з дивом Європи – долиною Рейна в Німеччині. Це територія річки Рейн і земель, які її оточують, із виноградниками, німецькими традиційними містечками й незліченною кількістю середньовічних замків. Цими вихідними ти дізнаєшся від ведучих програми Орел і решка. Чудеса світу 2020 легенди цих замків вздовж берегів річки Рейн: замку безголового лицаря, вежі жадібного єпископа, якого з’їли миші, і замків-митниць.

Осінню золоту долину Рейна ти зможеш відчути на швидкості 260 км/год на надсучасній машині, помилуватися видами на паромчику і з висоти пташиного польоту, догори ногами… Подорож по чуду Німеччини дивись у тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 17 випуск від 09.01.2021 на сайті Нового каналу!

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