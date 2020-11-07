Несмотря на закрытые границы со многими странами, программа Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон смогла добраться в Грецию! Чтобы показать телезрителю сразу два божественных греческих чуда: легендарную гору Олимп и парящие скалы Метеоры.

Ради них ведущие Антон и Василиса будут буквально летать в облаках и взбираться по крутым скалистым склонам. В 9 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон ты побываешь на вершине обители древних богов и пообщаешься с настоящим монахом Монастыря Святого Варлаама. Святой отец Пахомиос расскажет о строительстве монастырей Метеоры, тяжелом ежедневном труде монахов и о том, как богослужителям живется сейчас.

Стань ближе к божествам – смотри онлайн программу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 9 выпуск от 07.11.2020 на сайте Нового канала!

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