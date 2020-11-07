Попри закриті кордони з багатьма країнами, програма Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон змогла дістатися до Греції! Щоб показати телеглядачу відразу два божественних грецьких дива: легендарну гору Олімп і летючі скелі Метеори.

Заради них ведучі Антон і Василіса буквально літатимуть у хмарах і підійматимуться по крутих скелястих схилах. У 9 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон ти побуваєш на вершині оселі стародавніх богів і поспілкуєшся зі справжнім монахом Монастиря Святого Варлаама. Святий отець Пахоміос розповість про будівництво монастирів Метеори, важку щоденну працю ченців і про те, як богослужителям живеться зараз.

Стань ближче до божества – дивись онлайн програму Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 9 випуск від 07.11.2020 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон у Домінікані (пляжі Домінікани)

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