После загадочной Мексики программа Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон полетела дальше – в Доминикану, на ее райские пляжи.

Каждый пляж Доминиканы – это чудо света с бархатным песком и бирюзовой водой, окруженное пальмами или густыми сочными джунглями. Для опытных путешественников, ведущих тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 8 выпуск, пляжи станут настоящим мини-отпуском.

Они будут танцевать, рыбачить и покажут тебе настоящий доминиканский колорит. Посетят безлюдный остров Эсмеральда, чтобы поплавать голышом. И приедут на один из лучших пляжей Макао, где отдыхают местные жители и где ты не встретишь толпы туристов.

Шик и блеск пляжей Доминиканы смотри онлайн в программе Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 8 выпуск от 31.10.2020 на сайте Нового канала!

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