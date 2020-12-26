Video: Ведущие купаются в бассейне на краю водопада Виктория. Орел и Решка. Чудеса света. Сезон 3. Выпуск 15

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26 декабря

Ведущие купаются в бассейне на краю водопада Виктория. Орел и Решка. Чудеса света. Сезон 3. Выпуск 15

Программа Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 15 выпуск от 26.12.2020 и ее ведущие Антон и Василиса отправились в Африку, дикую страну Замбия. В эти выходные они покажут тебе одно из главных семи чудес света – водопад Виктория. Местные называют его гремящим дымом или местом, где не гаснут радуги. Водопад Виктория – это огромная двухкилометровая трещина, в которую падают воды реки Замбези.

Тревел-шоу прилетело в сухой сезон, поэтому у Антона и Василисы будет возможность искупаться в природных бассейнах на самом краю водопада и ощутить его бурлящие воды и их сильный поток. Окунись в экзотику Африки – смотри тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 15 выпуск от 26.12.2020 на сайте Нового канала!

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Ведущие купаются в бассейне на краю водопада Виктория. Орел и Решка. Чудеса света. Сезон 3. Выпуск 15
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