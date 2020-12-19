Программа Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 14 выпуск от 19.12.2020 окунется в мир сказки и мультфильмов Walt Disney. В эти выходные Антон и Василиса прилетели в Баварию, чтобы увидеть настоящий королевский замок. Именно с него известная компания срисовала свой замок из заставки. Знакомься со сказочным Замком Золушки или замком Нойшванштайн.

Расположился он на горе над альпийской долиной. Белоснежный, величественный, с высокими башнями и крепкими стенами. Снимать туристам внутри замка строго запрещено. Но эксклюзивно для тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2020 представители сделали съемку замка изнутри. Расписные стены, картины мастеров того времени, шкатулки с драгоценными камнями, массивные канделябры и главная комната замка – спальня короля с кроватью, которую 15 мастеров делали 5 лет! Эксклюзивные кадры смотри в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 14 выпуск от 19.12.2020 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон на острове Мадейра

Смотреть онлайн Орел и решка. Девчата в Боснии и Герцеговине