Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 10 выпуск от 19.12.2020 на сайте Нового канала! На этот раз ведущие посетят остров любви, популярный туристический курорт и невероятно красивый уголок земли – Кипр. Чистые белоснежные пляжи, прозрачная морская вода, сказочные горные пейзажи и качественный гостиничный сервис – здесь каждый сможет устроить себе райский отдых. В 10 выпуске Орел и Решка Настя Ивлеева отправится в путешествие по горным деревням Кипра. У ведущей будет уникальная возможность увидеть собственными глазами, как создают вышитые полотна ручной работы. Уникальность вышивки в том, что в ней нет скрытых швов, поэтому она одинаково хорошо выглядит с обеих сторон. А какие необычные места посетит Юлия Коваль? Куда пойти и что посмотреть на Кипре? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 10.

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