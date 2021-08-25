Ахиако: рецепт необычного колумбийского супа от Michelle Andrade

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade рассказала, каким должно быть на вкус настоящее колумбийское блюдо

Ахиако — традиционный колумбийский суп. Существует несколько региональных вариантов его приготовления. Сделать колумбийское блюдо можно и дома — из чего готовят ахиако, рассказала певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Michelle Andrade.

— На вид — то ли очень густой суп, то ли второе блюдо с огромным количеством подливки. Готовится блюдо на мясном бульоне, там есть кукуруза и картофель в двух видах — пюре и кусочками. Затем добавляют другие овощи и зелень, — рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале Michelle Andrade. — На вкус – супчик как супчик — мама такие готовила в детстве. Хотя моя мама готовила супы с кукурузой и бобами (детство Michelle провела в Боливии, — прим. ред.), а для вас это может быть необычно.

Местные ходят с оружием: ведущий «Орла&Решки» Кирилл Макашов попал в самый опасный район Боготы

Ведущий «Орла&Решки» поцеловал ядовитого ската

Ингредиенты:

курица — 1,5 кг;

телячьи ребра — 500 г;

лук — 1 шт.;

орегано — 1 ст.л.;

кинза с корешками — 2 пучка;

картофель — 1 кг;

кукуруза — 4 замороженных початка;

помидор — 3 шт.;

зеленый лук — 3/4 чашки;

репчатый лук — 3/4 чашки;

острый перец — 1 шт.;

свежий шпинат — 2 пучка;

каперсы с маринадом — половина чашки;

черный перец — 1 ч.л.;

авокадо — 3 шт.;

лимонный сок — 2 ч.л.;

соль — по вкусу.

Michelle Andrade проиграла 2000 долларов в казино

Впервые плавал под скалами: ведущий «Орла&Решки» Кирилл Макашов спустился в древнеримский тоннель

Способ приготовления:

Сварите бульон из курицы и телячьих ребер. Не забывайте снимать пену! Когда вода закипит, добавьте луковицу, кинзу и орегано. Посолите. Продолжайте варить на маленьком огне, пока мясо не станет мягким — на это может уйти несколько часов. Достаньте курицу и мясо из воды, почистите от костей и кожи. Затем положите мясо обратно в бульон. Несколько картофелин натрите на терке, остальные нарежьте мелкими кубиками и отправьте все в бульон. Початки кукурузы нарежьте кружочками и также добавьте в суп. Варите около 20 минут. Мелко нарежьте репчатый лук, добавьте щепотку соли и лимонный сок. Добавьте помидоры, нарезанные мелкими кубиками, зеленый лук и острый перец, а также кинзу — должна получиться сальса (традиционный соус мексиканской кухни, — прим. ред.). За несколько минут до готовности положите в кастрюлю крупно нарезанный шпинат, каперсы и черный перец. Ахиако готов! Подавайте его с авокадо, сальсой и, по желанию, со сметаной.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!