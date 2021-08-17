Michelle Andrade проиграла 2000 долларов в казино

Во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) певица попробовала, каково это — быть богачкой в Доминикане

Многие называют Доминикану раем на Земле. Особенно, если у вас есть много денег, которые можно тратить в свое удовольствие. Самые богатые доминиканцы собираются в казино. Игровые автоматы, столы для рулетки и карточных игр — все для того, чтобы по максимуму вытянуть денежку из азартных богачей. В роли одного из них побывала и певица Michelle Andrade во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

— Казино — это попытка доминиканцев подражать американскому образу жизни. Конечно, бедняки туда не ходят, — отметила Michelle. — Даже состоятельные доминиканцы не делают большие ставки. Они покупают дешевые фишки и сидят, растягивая удовольствие.

Не повторяйте дома: ведущий «Орла&Решки» Кирилл Макашов стал частью живой башни

Начала девушка с блэкджека — одной из самых популярных карточных игр в казино по всему миру. Но так как правил она не знала, моментально проиграла все свои фишки. А вот с игральными автоматами певице повезло больше — ее выигрыш составил… 1,34 доллара! Больше денег Michelle принесла рулетка, там она смогла выиграть 150 долларов.

— Одна из самых популярных игр доминиканцев — рулетка. В отличие от нашей, в ней есть не одно зеро, а аж два, а это разительно уменьшает шансы игрока на победу, — отметила ведущая тревел-шоу на Новом канале.

Вместо дельфинов — тунцы: Michelle Andrade занялась необычным плаванием

Потратиться девушке пришлось прилично — она проиграла в казино чуть больше двух тысяч долларов. Но угрызений совести можно не бояться — с безлимитной картой ведущие «Орла&Решки» тратили на свои развлечения суммы и побольше.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!