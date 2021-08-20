Ведущий «Орла&Решки» поцеловал ядовитого ската

В Колумбии Кирилл Макашов подружился не только с местными жителями, но и с опасными животными

Колумбийский остров Сан-Андрес — экзотическое направление, о котором туристу из наших краев практически ничего не известно. Сан-Андрес хоть и принадлежит Колумбии, но находится от нее в 700 километрах, посреди Карибского моря. Там совсем другая жизнь и другие люди. Если в Колумбии и есть рай, то он здесь — между джунглями и океаном.

— В разное время Сан-Андрес пытались поделить между собой гватемальцы, панамцы и испанцы. Но в итоге этот прекрасный кусочек суши достался именно колумбийцам, — рассказал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам, Кирилл Макашов. — Они очень гордятся своим островом, и не зря. Это практически единственное место в Колумбии, где есть красивые песчаные пляжи с прозрачной голубой водичкой. На материковой части Колумбии такого не встретишь — там большие реки сливают в море грязь, поэтому вода везде мутная.

Michelle Andrade проиграла 2000 долларов в казино

Впервые плавал под скалами: ведущий «Орла&Решки» Кирилл Макашов спустился в древнеримский тоннель

На Сан-Андресе живут колумбийцы, которые научились приручать опасных морских тварей — скатов-хвостоколов. На хвосте у них длинный острый шип, покрытый ядовитой слизью. Таким шипом скат-хвостокол убил знаменитого зоолога Стива Ирвина (создатель и ведущий программы «Охотник на крокодилов»). Кириллу, к счастью, повезло больше — он не только остался жив после общения со скатом, но и умудрился поцеловать его!

— У скатов и местных пацанов тут мир-дружба-жвачка. Парни водят этих животных по воде, как надувные матрасы! Я впервые увидел ручных морских дьяволов, — удивился ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Показывая туристам ската, парни зарабатывают до 100 тысяч песо в день, это около 25 долларов. Чтобы поймать, их приманивают рыбой, пацаны много лет их кормят, поэтому те приплывают на корм. Мне даже разрешили поцеловать ската — на вкус неприятненький.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!