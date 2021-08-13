Ведущий Орла&Решки Кирилл Макашов спустился в древнеримский тоннель

Ведущий тревел-шоу на Новом канале прикоснулся к истории во время поездки в Каталонию

Каталонцы живут на остатках Римской империи. Тут есть римский амфитеатр для гладиаторских боев, римский цирк, где проходили скачки, и римский акведук — что-то среднее между мостом и водопроводом. Остатки Римской истории хранятся в каталонском городе Таррагоне даже на парковках. Говорят, прямо под торговыми центрами прячутся древние тоннели и пещеры. Так ли это на самом деле, проверил Кирилл Макашов — блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

— Спелеологи-волонтеры (люди, занимающиеся исследованием подземных пещер, — прим. ред.) исследуют древнеримские пещеры под Таррагоной и иногда берут с собой туристов. Я попал к ним как раз в такой день, — отметил Кирилл.

Не повторяйте дома: ведущий «Орла&Решки» Кирилл Макашов стал частью живой башни

Вместе со специалистами ведущий «Орла&Решки» шел по римскому акведуку, который был построен, чтобы провести воду под город. Этот туннель нашли случайно, когда в 1997 году строили парковку для нового дома. Когда стали его исследовать, то поняли, что он соединяется с гигантской сетью природных пещер.

— По дороге мы попали в подземное озеро, из которого пила воду вся Таррагона. До этого я никогда не плавал под скалами! — отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале. — Мы прошли только начало всей системы пещер, но чтобы идти дальше, нужно больше времени, специальная подготовка и снаряжение.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!