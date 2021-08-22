Ведущий Орла&Решки Кирилл Макашов попал в самый опасный район Боготы

В столице Колумбии ведущий тревел-шоу на Новом канале познакомился с местными жителями, которые провели ему экскурсию по бедному району

В Колумбии очень большая разница в доходах между бедными и богатыми людьми. Там действует кастовая система. Каста определяется районами — эстратосами. Высшая каста живет в эстратосах 5 и 6, там много зелени и стоят красивые большие виллы, каждую из которых оценивают в миллион долларов. В районах 3 и 4 живут обычные работяги. А вот самые бедные районы — эстратосы 1 и 2. В них рядом с бедными людьми живут наркодиллеры, так как не хотят лишнего внимания полиции. Там могут украсть машину, вещи, похитить человека и требовать выкуп от его посольства. Именно в эти районы и отправился Кирилл Макашов — блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

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Бедные районы застроены максимально плотно — нет ни газона, ни деревьев, ни дворов. Дворы тут на крыше, на них и проходит большая часть жизни местных. Дело даже не столько в нехватке пространства, сколько в безопасности — на своем доме спокойнее, чем внизу.

— Там ровная дорога, есть бордюры, разметка. Есть водопровод и электричество. Назвать трущобами этот район — все равно, что назвать трущобами наши облезшие панельные многоэтажки, — отметил ведущий тревел-шоу на Новом канале. — А детство колумбийских детей очень похоже на наше в 90-е.

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На юге Боготы, а именно там расположены самые бедные эстратосы, небезопасно — там все носят оружие, часто самодельное, ведь нужно себя защищать. С палками, обмотанными резиной, ходят и рабочие, и водители, и даже полицейские! А на самых верхушках гор стоят нелегальные халупы самых нищих колумбийцев и беженцев из Венесуэлы. В эти районы туристам лучше не ходить. Присутствие полицейских не спасает — они как раз и сообщают бандитам, что пришли туристы, которых можно грабить. А потом делят добычу пополам.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» — в 11:00 на Новом канале!