Michelle Andrade и Кирилл Макашов рассказали о самых сложных моментах Орла&Решки. Земляне

Ведущие нового сезона тревел-шоу о приключениях в реальном мире признались, что далось им сложнее всего во время съемок

Тревел-шоу «Орел&Решка» показало зрителям практически весь мир. Но в новом сезоне «Земляне», премьеру которого Новый канал покажет 5 июня, Michelle Andrade и Кирилл Макашов сделают акцент не на исторических достопримечательностях и роскошных отелях, а на людях. Именно общение с жителями разных стран стало самой сложной частью съемок для новоиспеченных ведущих.

— На съемках мы очень много общаемся с людьми. Задаем им разные вопросы — иногда неудобные, которые никогда в жизни не задали бы просто так. Они нужны, чтобы раскрыть человека, узнать больше о нем. Донести другим, насколько люди прекрасны! — рассказала Michelle Andrade. — Кто-то хочет с нами общаться, кто-то — нет. После 10-го отказа я уже перестала обращать на это внимание: просто иду и делаю свое дело. Но стереть вот эту грань, когда ты находишься рядом с человеком, а тебе неудобно с ним говорить, было самым сложным. Тем более, что мы общались как с простыми людьми, так и с шейхами, например.

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Если бы Michelle Andrade и Кириллу Макашову надо было просто задавать неудобные вопросы — полбеды. Но ситуация усложняется съемочным процессом.

— Если хотите узнать, как чувствуют себя ведущие «Орла&Решки», просто подготовьте 10 вопросов, выйдите на улицу и задайте их первому встречному. При этом подходить нужно с камерами — чтобы те засмущались и не поняли, что происходит, — смеется ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале Кирилл Макашов.

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На собственном опыте ведущие убедились: иногда жизненные истории обычных людей могут впечатлить куда больше раскрученных достопримечательностей.

— Меня поразила история одного парня, который без образования и навыков обеспечил электричеством целое село! Когда ему было семь лет, он продал 300 кроликов и купил генератор, при помощи которого своими руками изготовил водоворотную турбину. Благодаря ей мальчик снабдил электричеством не только свою семью, но и 250 домов, — рассказала Michelle Andrade. — Сейчас ему 23 года, и у него три гидроэлектростанции! Он работает 24/7 для людей, чем меня очень вдохновляет. Ведь действительно неважно, где ты родился, в какой семье, какое у тебя образование. Ты все равно можешь достичь высот своим умом и упорством.

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— Во время съемок в Дубае к нам подъехала машина и парень поинтересовался, что мы тут делаем. В итоге он оказался местным гидом и предложил покатать нас по району и рассказать про него. Не помню, как его звали, но он рассказал очень много интересной информации о Дубае. Например, что цена на квартиру в центре города стартует от 280 тысяч долларов за квадратный метр. Чтобы иностранцу открыть бизнес здесь, нужно иметь местного партнера, который даже ничего не делая будет получать 51% прибыли, — поделился Кирилл Макашов. — Оставил тот парень очень приятное впечатление: денег не взял и рассказал много интересного.

Справка:

«Орел&Решка. Земляне» — новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности о противоположном поле и развенчивать популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у докторов? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, новые ведущие «Орла&Решки» покажут страны под совершенно новым углом.

Смотрите всей семьей премьеру тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» с новыми ведущими — певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале!