Як познайомилися ведучі Орла&Решки. Земляни Michelle Andrade і Кирило Макашов

Перше враження може бути оманливим – так і сталося з новими ведучими тревел-шоу «Орел&Решка» на Новому каналі, коли вони побачили одне одного

Новому сезону «Орла&Решки» – нових ведучих! Уже в суботу, 5 червня, співачка Michelle Andrade і блогер Кирило Макашов вирушать назустріч пригодам у сезоні «Земляни» на Новому каналі. Вони дізнаються більше про різні народи і зруйнують безліч стереотипів. Насамперед – одне про одного, адже зустрівшись вперше, новоявлені колеги не були впевнені, що спрацюються.

– Коли я тільки побачила Кирила, подумала: «Блін, який нудний хлопчик». Це було ще до того, як ми поспілкувалися – суто візуальне враження. Він був одягнений в англійському класичному стилі. І не жартував тоді ще так класно. Напевно, з часом навчився в мене, – сміється Michelle Andrade. – Якщо серйозно, не знаю, чим я заслужила такого партнера. Адже дуже багато залежить від людини, з якою ти ведеш проект. У Кирила завжди гарний настрій, він завжди підтримає та допоможе.

Ведуча «Орла&Решки» гуляла в надрах льодовика

Якщо Michelle Andrade боялася, що її співведучий виявиться нудним, то Кирило переймався, що йому дістанеться напарниця з зірковою хворобою.

– Коли Олена Синельникова (генеральний продюсер «Орла&Решки», – прим. ред.) сказала, з ким я буду проходити проби, подумав: «О, зірка з галочкою в Instagram, знаємо ми таких людей…» Коли побачив Michelle Andrade наживо, здивувався, наскільки вона проста! – зізнався ведучий «Орла&Решки. Земляни» на Новому каналі Кирило Макашов. – Здається, ми відразу ж спрацювалися й почали жартувати разом.

Що вийшло зі спільної роботи нових ведучих – побачите зовсім скоро. Прем’єра тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим – у суботу, 5 червня, о 10:00 на Новому каналі!