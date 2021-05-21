Має побачити кожен: Женя Синельников поділився улюбленими місцями Стамбула

Плануєте провести вихідні в Туреччині? Ми розповімо, куди обов’язково варто сходити по яскраві враження

З 15 травня українцям стало значно простіше потрапити до Туреччини – по прильоту до країни тепер не потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест. Чудовий привід запланувати відпустку або вікенд у східній країні. Куди краще летіти, розповів Женя Синельников – один із творців тревел-шоу «Орел&Решка», яке показує Новий канал.

– Для того щоб відчути Туреччину, їдьте у Стамбул. Через те, що ця країна знаходиться поруч з нами, у нас склався стереотип, що там немає нічого особливого. Та насправді Стамбул нереально колоритний, багатий місцями сили, релігії, – розповів Женя Синельников ведучому Славі Дьоміну в «Люкс подкасті». – А ще Стамбул – це дуже смачно і дешево. 500 доларів спокійно вистачить на тиждень навіть на двох.

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Якщо ви переймаєтеся, що Туреччина вам швидко набридне. – не варто. У Стамбулі ви знайдете заняття на будь-який смак.

– Це місто для всього: там є і розваги, і місця для душі, і хай-тек, супермодні, ефектні місця. Там живе 20 мільйонів населення – це величезне потужне місто! Вони мусульмани, але сучасні, шанують свою культуру, але відкриті до всіх, – зазначив один із творців «Орла&Решки». – Туреччина дуже різноманітна. Тут перед тобою шикарні хмарочоси, а звертаєш за вуличку – бачиш кардинально інше старе місто. Все межує між собою.

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Must–see місця Стамбула від Жені Синельникова

Собор Святої Софії. На район, у якому знаходиться Софія, Женя Синельников радить виділяти цілий день – вийти на набережну, походити по мосту, подивитися на Дівочий острів, поплавати навколо нього на кораблику, подивитися на Блакитну мечеть. Район Аксарай. Обов’язково пройдіться районом крамниць і поторгуйтеся з місцевими продавцями.

– Ходиш і питаєш, скільки коштує баскетбольний м’ячик, наприклад. Тобі кажуть: «Сім доларів». А потім ти торгуєшся і купуєш три на долар. Ідеш і думаєш: «Навіщо мені три м’ячі? Але за таку ціну буду їх тягати!» – сміється Женя Синельников.

Дивіться всією сім’єю нові пригоди ведучих «Орла&Решки. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі! Прем’єра нового сезону тревел-шоу – «Земляни» з ведучими Michelle Andrade і Кирилом Макашовим – у суботу, 5 червня, о 10:00 на Новому каналі!