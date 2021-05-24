Ведуча «Орла&Решки» гуляла в надрах льодовика

Василіса Хвостова з тревел-шоу на Новому каналі побачила унікальні печери

Після екзотичних і іноді навіть небезпечних країн ведучі тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке показує щосуботи Новий канал, вирушили за новими пригодами в Європу. І почали свій шлях з найдорожчою країни — Швейцарії. Там Василіса Хвостова й Антон Зайцев насолоджувалися неймовірною красою однією з найбільш фотографованих вершин у світі — гори Маттерхорн. І не тільки.

— На спеціальному ліфті можна спуститися в надра льодовика. Тобто, я реально перебувала в льодовику! Там було холодно, як у холодильнику. Але нічого — краще збережуся, — сміється Василіса Хвостова. — Там було видно не тільки лід, але і кристалики снігу в ущелинах.

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Просто в льодовику підприємливі швейцарці видовбали цілу систему печер з величезними крижаними скульптурами. Сказати, що видовище вражаюче — нічого не сказати.

— У голові не вкладається, що комусь вистачило сил все це побудувати. Я півгодини там походила і не відчувала ніг, а люди видовбували ці печери годинами! — поділилася враженнями ведуча тревел-шоу, яке показує Новий канал.

Дивіться всією сім’єю нові пригоди ведучих «Орла&Решки. Чудеса світу» Василіси Хвостової й Антона Зайцева щосуботи о 10:00. Прем’єра нового сезону — «Земляни» з ведучими Michelle Andrade і Кирилом Макашовим — у суботу, 5 червня, на Новому каналі!