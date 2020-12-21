Ведущий «Орла&Решка» побывал в немецком городе, сделанном из алмазов

Это уникальное поселение построено в центре метеоритного кратера

Команда легендарного тревела «Орел&Решка. Чудеса света» (Новый канал) продолжает свои невероятные путешествия. Крайней точкой, которую посетили ведущие Антон Зайцев и Василиса Хвостова, стал юг Баварии.

Эксклюзив! Ведущий «Орла&Решка» побывал в настоящем замке Золушки

Романтическая дорога – старейший туристический маршрут Германии, по которому отправился владелец безлимитной карточки Антон Зайцев. Она начинается от замка Золушки (Нойшванштайна) и проходит через десятки самых милых и очень красивых маленьких поселений Германии.

– Смысл путешествия в том, чтобы забыть о наших серых спальных районах. Здесь едешь и наслаждаешься ухоженной европейской архитектурой. Правда, все очень одинаковое, – делится Антон. – Устроено предельно просто: красивые домики, узкие улицы, посередине – церковь. И так везде. Но тут ты натыкаешься на уникальный город – Нердлинген.

«По коже бегут мурашки»: ведущая «Орла&Решки» побывала в мистическом отеле на Кипре

Кажется, что туриста здесь встречают такие же красивые домики, узкие улицы и, конечно, церковь. Но отличается Нердлинген от других своим видом сверху.

– Уникальность в том, что город построили в самом центре метеоритного кратера, – рассказывает ведущий. – Представляете, 15 миллионов лет назад сюда упал астероид диаметром в один километр, взорвался и создал идеально круглый кратер.

Ведущая «Орла&Решки» нашла настоящую пирамиду в Боснии и Герцеговине

Но самое интересное, что этот город буквально создан из алмазов. Ученые говорят, что в момент столкновения метеорита с землей энергии было, как при взрыве двух миллионов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. От сверхвысокой температуры и сильного давления углерод в астероиде превратился в зювиты – микроскопические алмазы. Человеческий глаз их почти не видит, поэтому местные даже не подозревали, что построили алмазное город.

– Чтобы вы понимали, в стенах Нердлингена скрыто около 72 тысяч тонн алмазов, – с восторгом рассказывает ведущий программы. – Говорят, что иногда город буквально сияет на солнце.

Больше путешествий и интересных открытий команды «Орел&Решка» смотрите каждую субботу в 10:00 на Новом канале!