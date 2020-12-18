Ведуча Орла&Решки побувала у містичному готелі на Кіпрі

Руїни, графіті та духи… Всю правду про загадковий готель дізнаєтеся в суботу о 10:00 на Новому каналі

Подорожі команди легендарного тревелу «Орел&Решка», яке показує Новий канал, сповнені традиціями різних народів, цікавими місцинами та смачною їжею. Але цього разу у випуску «Орел&Решка. Дівчата» з Кіпру буде ще й містика. Ведуча програми Настя Івлєєва вирішила поїхати у найбільш високогірне село Кіпру Продромос. Всередині минулого століття воно вважалося елітним гірським курортом. Все завдяки одному готелю.

– Готель «Беренгарія» був побудований у 1930 році одним місцевим жителем, – розповідає ведуча. – Він виконаний у вікторіанському стилі та навіть названий на честь дружини короля Річарда Левового Серця. Дуже довгий час готель був найбільшим та найрозкішнішим на цілому острові. Тут відпочивали члени королівських родин, проводилися світські вечері та культурні заходи.

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Усе змінилося після смерті господаря «Беренгарії».

– У заповіті він залишив готель трьом своїм синам, попросив їх не сваритися та разом керувати сімейним бізнесом, – розповідає Настя. – При цьому пригрозив прокльоном. Сини не послухались і почали сваритися у спробах розділити майно. Зрештою готель не дістався нікому, адже всі троє молодих людей померли за загадкових обставин. Далі готель занепав та збанкрутував.

Парадокс у тому, що навіть родичам синів, яким зараз належить ця земля, не вдається продати готель. Угоди постійно зриваються, а потенційні покупці гинуть.

– Колись заклад славився великою кількістю заможних та відомих гостей. І коли ти уявляєш, як воно все тут жило та раділо, то шкірою біжать мурахи, – зізнається ведуча. – Не знаю, чи вірити цьому, але, кажуть, духи цих молодих чоловіків досі мешкають тут, оберігають свою територію та нікому її не віддають.

Що ще цікавого знайшли ведучі, та про які місцеві традиції дізналися – дивіться у випуску «Орел&Решка. Дівчата» з Кіпру в суботу, 19 грудня, о 10:00 на Новому каналі.