Ведуча «Орла&Решки» знайшла справжню піраміду в Боснії і Герцеговині

Вона заросла лісом, але зберегла свою чітку геометрію

Якщо ви думаєте, що найбільші та найвідоміші піраміди – у Єгипті, то ви помиляєтеся. Насправді це чудо світу можна побачити у Боснії і Герцоговині. Саме туди вирушила команда тревелу «Орел&Решка. Дівчата» (Новий канал). А незвичну пам`ятку знайшла власниця безлімітної картки у цьому випуску Юлія Коваль.

– Усі ми знаємо про піраміди у Єгипті, але виявилося, що ці давні пам`ятки розкидані по всьому світу, – розповідає ведуча. – Їх можливо знайти у Мексиці, Судані, Перу, Китаї, Камбоджі, Гватемалі, Японії, Італії, Болівії, Австралії, Іспанії, Греції, навіть у Криму та ще кількох країнах. Дослідники нараховують 409 пірамід, та скільки їх насправді – невідомо, адже більшість з них або затоплені, або заросли лісом.

Навіщо ведуча «Орла&Решки» терла причинне місце Кріштіану Роналду

Кілька років тому таку піраміду, висотою 2020 метрів, знайшли у Боснії і Герцеговині. Вона має чітку геометрію, кожна сторона чітко направлена в одну з чотирьох сторін світу, створена з кам`яних блоків та має всередині тунелі. Всі ці факти і ще багато цікавого розповів Юлі дослідник Семір Османагіч.

– Я вивчав піраміди протягом 35-ти років по всьому світу, – каже він. – Вони є на всіх шести континентах. У 2005-му приїхав сюди, щоб просто відвідати місцеві музеї, але потім побачив піраміду. Ми з командою почали копати у кількох місцях та знайшли блоки зі старовинного бетону.

Ведучий «Орла&Решки» сходив на побачення з дельфінами

Як на піраміді з`явилися дерева – не загадка. У 70-ті роки люди їх там посадили, не розуміючи, що ця піраміда – справжнє чудо світу. До речі, у Боснії і Герцеговині знайшли цілих шість пірамід, але та, що показала у програмі Коваль, – найбільша. Її ще називають «Піраміда Сонця».

– Згідно з моїми дослідженнями, всі піраміди у світі мають тунелі, – розповів Семір. – Вивчаючи цю, я вирішив дослідити її підніжжя. Виявилося, що недалеко є печера, яку всі вважали природною. Та щойно почав її розчищати, знайшов цілу сіть тунелів.

ТОП-5 фактів про Казахстан, які точно вас здивують

Хто все ж звів ці піраміди та тунелі – точно невідомо. Дослідник каже, що це була дуже розвинена цивілізація, адже вони змогли побудувати комплекс тунелів загальною довжиною 100 кілометрів. Наразі вдалося розчистити лише три, але роботи тривають. І найбільше завдання дослідників – знайти вхід у піраміду.

Цікаво, чим закінчилась екскурсія Юлії Коваль у тунелі піраміди, та що ще цікавого трапилося з ведучими «Орел&Решка. Дівчата»? Дивіться повний випуск легендарного тревелу на сайті Нового каналу.