Ведучий Орла&Решки побував у справжньому замку Попелюшки

Завісу привідкрили для програми «Орел&Решка» надсекретно, адже знімати там категорично заборонено

Напевно, немає того, хто б не бачив замок Попелюшки від студії Walt Disney Pictures. Виявляється, цей символ казки – не вигадка мультиплікаторів. Вони змалювали свій замок з реального, який знаходиться в горах на півдні Баварії. Називається він Нойшванштайн. Саме туди вирушила команда тревелу «Орел&Решка. Чудеса світу» (Новий канал).

– Цей замок побудував Король Баварії Людовік ІІ, – каже ведучий програми Антон Зайцев. – Правителем він був, м`яко кажучи, ексцентричним. Романтиком, який любив німецькі легенди про лицарів та подвиги. І замість того, щоб воювати з сусідами, він вирішив побудувати кілька казкових замків по всій Баварії.

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Перший замок Людовік ІІ побудував поряд зі своїм родовим гніздом. Для цього потрібно було підірвати половину гори та вивести з бюджету Баварії приблизно 250 мільйонів євро (за сучасним курсом).

– Важлива інформація – всередині замку Попелюшки нікому й ніколи не можна знімати, – зауважує Антон. – Але ми покажемо ексклюзивні кадри та розкажемо, що там знаходиться. Представники замку передали «Орлу&Решці» ексклюзивне відео.

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З самого порогу вас зустрічає розкіш. Людовік хотів побудувати для себе десь 200 кімнат, але встиг зробити лише 16. Їх туристам і показують. Зачаровують розписані стіни та стелі, шикарні канделябри, панелі з різьбленим деревом, куті мережива та прикраси. До речі, там навіть є один з найперших у Європі телефон. Він був потрібен, щоб викликати чергового слугу.

– Та коли міністри побачили всю цю казкову пишноту, то вирішили, що з таким королем країна довго не протягне, тому таємно визнали Людовика душевнохворим, – розповідає Антон. – Потім силою вивезли в інший замок та приставили до нього психіатра. А згодом їх двох знайшли мертвими на березі озера. Ось така темна історія. А що робити з замком, міністри вигадали швидко. Почали показувати його туристам і брати за це гроші. Так за 13 років відбили всі кошти, які витратили на будівництво. Цікаво виходить – марнотрат-король став заробляти для Германії гроші після смерті.

А що ще цікавого та розкішного показали ведучі «Орел&Решка» у Баварії – дивіться в суботу о 10:00 на Новому каналі.