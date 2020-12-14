Ведущая «Орла&Решки» нашла настоящую пирамиду в Боснии и Герцеговине

Она заросла лесом, но сохранила свою четкую геометрию

Если вы думаете, что самые большие и самые известные пирамиды – в Египте, то вы ошибаетесь. На самом деле это чудо света можно увидеть в Боснии и Герцеговине. Именно туда отправилась команда тревела «Орел&Решка. Девчата» (Новый канал). А необычную достопримечательность нашла владелица безлимитной карточки в этом выпуске Юлия Коваль.

– Все мы знаем о пирамидах в Египте, но оказалось, что эти древние памятники разбросаны по всему миру, – рассказывает ведущая. – Их можно найти в Мексике, Судане, Перу, Китае, Камбодже, Гватемале, Японии, Италии, Боливии, Австралии, Испании, Греции, даже в Крыму и еще нескольких странах. Исследователи насчитывают 409 пирамид, но сколько их на самом деле – неизвестно, ведь большинство из них либо затоплены, либо заросли лесом.

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Несколько лет назад такую пирамиду, высотой 2020 метров, нашли в Боснии и Герцеговине. Она имеет четкую геометрию, каждая сторона четко направлена в одну из четырех сторон света, создана из каменных блоков и имеет внутри туннели. Все эти факты и еще много интересного рассказал Юле исследователь Семир Османагич.

– Я изучал пирамиды в течение 35-ти лет по всему миру, – говорит он. – Они есть на всех шести континентах. В 2005-м приехал сюда, чтобы просто посетить местные музеи, но потом увидел пирамиду. Мы с командой начали копать в нескольких местах и нашли блоки из старинного бетона.

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Как на пирамиде появились деревья – Не загадка. В 70-е годы люди их там посадили, не понимая, что эта пирамида – настоящее чудо света. Кстати, в Боснии и Герцеговине нашли целых шесть пирамид, но та, что показала в программе Коваль, – самая большая. Ее еще называют «Пирамида Солнца».

– Согласно моим исследованиям, все пирамиды в мире имеют туннели, – рассказал Семир. – Изучая эту, я решил исследовать ее подножие. Оказалось, что недалеко есть пещера, которую все считали естественной. Как только начал ее расчищать, нашел целую сеть туннелей.

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Кто же возвел эти пирамиды и туннели – точно неизвестно. Исследователь говорит, что это была очень развитая цивилизация, ведь они смогли построить комплекс туннелей общей длиной 100 километров. Удалось расчистить только три, но работы продолжаются. И самая большая задача исследователей – найти вход в пирамиду.

Интересно, чем закончилась экскурсия Юлии Коваль в туннели пирамиды, и что еще интересного случилось с ведущими «Орел&Решка. Девчата»? Смотрите полный выпуск легендарного тревела на сайте Нового канала.