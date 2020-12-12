Навіщо ведуча «Орла&Решки» терла причинне місце Кріштіану Роналду

Звісно, не справжнього, а статую легендарного футболіста під час подорожі на його батьківщину

Острів-сад, острів вічної весни, острів, де кожен може відчути себе в раю. Так описала місце, куди вирушила команда тревелу «Орел&Решка» (Новий канал), ведуча Василіса Хвостова. Звісно, про цю місцину лише найприємніші відгуки, і вікенд тут по-справжньому кайфовий. Але не тільки своїм сонцем та позитивом славиться Мадейра. Це ще й батьківщина легендарного футболіста Кріштіану Роналду.

Ведучий «Орла&Решки» сходив на побачення з дельфінами

Ведуча була так вражена, що на острові стільки всього, пов`язаного з легендою, що створила окремий гід для фанатів Кріштіану Роналду.

– Прилітаєте в аеропорт імені Кріштіану Роналду, – розпочала розповідь Василіса. – Вітаєтесь з бюстом Роналду в будівлі аеропорту. До речі, це вже другий бюст футболіста, адже перший не сподобався місцевим. Далі гуляєте містом, де народився Роналду, обідаєте в його ресторані, заселяєтеся в його готель. Потім за планом екскурсії – будинок Кріштіану Роналду. Семиповерхова резиденція знаходиться в елітному районі Фуншала. Кажуть, що її вартість – вісім мільйонів євро. Звісно, не забудьте зайти в його музей. Там зберігаються 125 трофеїв Кріша, серед яких головні нагороди футбольного світу – золота бутса та золотий м`яч.

Ведуча «Орла&Решки» переночувала в юрті

Після цього немаленького, але цікавого шляху, обов`язково треба сфотографуватися з Кріштіану Роналду. Точніше, з його статуєю біля музею. І наче нічого незвичайного, якби не одне «але».

– Слухайте, я щось не зрозуміла. Я знаю, що зазвичай труть руки, ноги, але навіщо «це»? – запитала ведуча, показуючи на причинне місце залізного Роналду, яке воно золоте та натерте.

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Поцікавившись у місцевих, чому люди труть саме «там», відповіді вона не отримала. Тож залишилось тільки зробити те ж саме, що і всі туристи. Для більшого ефекту зробила це не сама, а зловила ще двох дівчат, що проходили повз.

– Кріштіану, дивись, скільки дівчат чіпають твої golden balls (з англ. – «золоті м`ячі»). Принеси ж і нам удачу, як приніс колись Португалії, – підсумувала замріяно, але жартома ведуча.

Та це був лише початок пригод на Мадейрі. Чим закінчилася поїздка «Орла&Решки» на острів вічної весни – дивіться у суботу о 10:00 на Новому каналі.