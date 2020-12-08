Цікаве та незвичне про цю країну дізналися під час подорожі ведучі тревелу «Орел&Решка» (Новий канал)

Західний Казахстан – це місце неймовірно красивих пустельних пейзажів, привітних і відкритих людей. Саме туди вирушила команда легендарного тревелу, який показує Новий канал, «Орел&Решка». Ведучі програми Василіса Хвостова та Антон Зайцев не лише насолодилися вікендом та спробували на собі традиції країни, а й дізналися багато цікавинок. Тож далі – ТОП-5 фактів про Казахстан, які точно вас здивують.

Ведуча «Орла&Решки» подоїла верблюдицю

Факт №1: Верблюди – не рідкість

Як в Україні вулицями спокійно гуляють коти і собаки, так у Західному Казахстані – верблюди. Вони мандрують пустелею поблизу дороги, деколи виходять просто на неї та прогулюються між машинами. А ще там ця велика тварина є майже в кожному дворі.

– У мене теж є верблюдиця, адже хлопчиків не тримаємо. Моя жінка регулярно її доїть. Так ми отримуємо свіже молоко. Сам я це робити не пробував. А навіщо? Дружина ж є, – розповів ведучій місцевий таксист.

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Факт №2: Ні – вулицям, так – кварталам

Василіса Хвостова приїхала у місто посеред пустелі – Актау. Його особливість – відсутність вулиць. Замість них тут –мікрорайони.

– У цих мікрорайонів немає назв, але є номери, – розповідає ведуча. – Пронумеровані не лише райони, а й будинки. Тож уявіть: щоб замовити доставку піци, потрібно замість адреси сказати щось більш схоже на номер мобільного. Наприклад, 7-10-26, де 7 – це номер мікрорайону, 10 – будинку, а 26 – квартири.

А ще в місті немає прісної води, тому беруть солону з Каспійського моря, а потім її опріснюють.

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Факт №3: Магазин без продавця

В Актау ще з радянських часів залишились «магазини совісті» – крамниці з прилавками без продавця.

– Потрібно просто взяти товар з прилавку, залишити гроші у спеціальному акваріумі чи розрахуватись карткою і піти. Все тут побудовано на чесності людей, – здивована Василіса.

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Факт №4: Ліфт – громадський транспорт

Однією з особливостей міста Актау, навіть, швидше, дивом, є маяк, який знаходиться на даху житлового будинку.

– Тут подумали: «Навіщо будувати маяк, якщо є багатоповерхівка просто на березі моря?» Маяк світить і вказує шлях кораблям та літакам. Кажуть, що можна піднятися на дах і подивитися на місто з висоти пташиного польоту. Але спочатку треба зайти у під`їзд, який більше схожий на якийсь бункер, і знайти касу. Там дізнаєшся дивний факт про Актау. Тут ліфти – платні, адже їх вважають громадським транспортом.

Врешті, піднявшись на маяк, нічого так і не вдалося побачити, адже він виявився зачиненим.

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Факт №5: Верблюдяча голова для гостя

Те, що у Казахстані верблюди – не рідкість, вже зрозуміло. Їх тут вирощують не лише заради молока, а й їдять повністю. Так-так, повністю. І м`ясо, і жир, і серце, і нутрощі, і сало, і печінку, залишають лише шерсть.

– А якщо в будинок приходять гості, то обов`язково варять верблюдячу голову. Казахи роблять це на знак поваги, – розповіла ведуча.

Чим закінчилися її гостини у місцевих та дегустація верблюдячої голови – дивіться у повному випуску «Орел&Решка. Чудеса світу» на сайті Нового каналу.

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