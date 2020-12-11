Ведучий «Орла&Решки» сходив на побачення з дельфінами

А перед тим влаштував з ними перегони посеред Атлантичного океану

За тисячі кілометрів від крайньої точки Європи, посеред Атлантичного океану виріс дивовижний оазис Мадейра. Це острів, де постійно травень, адже температура повітря протягом усього року тут коливається від 19 до 25 градусів тепла. Відвідати сонячний край вирішила команда легендарного тревелу «Орел&Решка. Чудеса світу».

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Цього разу пощастило ведучому Антону Зайцеву, який не шкодував коштів з безлімітної картки та відпочивав «на широку ногу». Однією з його примх багача стала оренда VIP-катамарану за 3500 євро, щоб побачити дельфінів.

– Острів Мадейра – найкраще місце в світі, щоб познайомитися з дельфінами, – розповідає морський біолог, яка супроводжувала Антона під час плавання. – Наші спостерігачі стоять на верхівках гір із величезними біноклями, які допомагають бачити на багато миль навколо. Коли на горизонті з`являються дельфіни, то вони телефонують нашому шкіперу і вказують напрямок.

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Не встиг катамаран відплисти від берега, як його оточила ціла зграя атлантичних плямистих дельфінів. Спочатку ведучий «Орла&Решки» подумав, що вони грають у перегони.

– Багато хто думає, що тварини бавляться, але насправді вони просто економлять свої сили, – каже Антон. – Судно на швидкості створює хвилю, яка штовхає дельфінів вперед. Якщо самі вони розвивають швидкість до 40 км/год, то поряд з катером можуть розганятися до 60 км/год.

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Любуванням тваринами та перегонами пригоди не закінчилися. Далі Антон Зайцев вирішив зануритися до них.

– Виявляється, під водою відбувається справжній концерт. Дельфіни свистять, пищать, цокають, нявкають, – поділився ведучий. – Вони найбільш балакучі тварини, адже словесний запас складається з 14 тисяч сигналів. Багато з них – ультразвукові, тому людина їх не чує. Не збрешу, якщо скажу, що побачення з дельфінами перевертає твою свідомість.

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А потім Антону Зайцеву пощастило побачити чорних дельфінів.

– Чорні дельфіни можуть виростати до семи метрів і мати вагу під три тони. Через свої габарити вони повільні та спокійні, – поділився ведучий.

Але чи наважився Антон Зайцев зануритись і до них, та як у цей момент розважалася його колега Василіса Хвостова – дивіться вже завтра, у суботу, о 10:00 на Новому каналі!