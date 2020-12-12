Зачем ведущая «Орла&Решки» терла причинное место Криштиану Роналду

Конечно, не настоящего, а статую легендарного футболиста во время путешествия на его родину

Остров-сад, остров вечной весны, остров, где каждый может почувствовать себя в раю. Так описала место, куда отправилась команда тревела «Орел&Решка» (Новый канал), ведущая Василиса Хвостова. Конечно, об этой местности только приятные отзывы, и уик-энд здесь по-настоящему кайфовый. Но не только своим солнцем и позитивом славится Мадейра. Это еще и родина легендарного футболиста Криштиану Роналду.

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Ведущая была так поражена, что на острове столько всего, связанного с легендой, создала отдельный гид для фанатов Криштиану Роналду.

– Прилетаете в аэропорт имени Криштиану Роналду, – начала рассказ Василиса. – Здороваетесь с бюстом Роналду в здании аэропорта. Кстати, это уже второй бюст футболиста, ведь первый не понравился местным. Дальше гуляете по городу, где родился Роналду, обедаете в его ресторане, заселяетесь в его отель. Затем по плану экскурсии – дом Криштиану Роналду. Семиэтажная резиденция находится в элитном районе Фуншала. Говорят, что ее стоимость – восемь миллионов евро. Конечно, не забудьте зайти в его музей. Там хранятся 125 трофеев Криша, среди которых главные награды футбольного мира – золотая бутса и золотой мяч.

Ведущая «Орла&Решки» переночевала в юрте

После этого немаленького, но интересного пути, обязательно надо сфотографироваться с Криштиану Роналду. Точнее, с его статуей около музея. И вроде ничего необычного, если бы не одно «но».

– Слушайте, я что-то не поняла. Я знаю, что обычно трут руки, ноги, но зачем «это»? – спросила ведущая, показывая на причинное место железного Роналду, какое оно золотое и натертое.

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Поинтересовавшись у местных, почему люди трут именно «там», ответа она не получила. Поэтому осталось только сделать то же самое, что и все туристы. Для большего эффекта сделала это не одна, а поймала еще двух девушек, проходивших мимо.

– Криштиану, смотри, сколько девушек трогают твои golden balls (с англ. – «золотые мячи»). Принеси же и нам удачу, как принес когда-то Португалии, – подытожила мечтательно, но в шутку ведущая.

Но это было только начало приключений на Мадейре. Чем закончилась поездка «Орла&Решки» на остров вечной весны – смотрите в субботу в 10:00 на Новом канале.