Ведущий «Орла&Решка» сходил на свидание с дельфинами

А перед этим устроил с ними гонки посреди Атлантического океана

За тысячи километров от крайней точки Европы, посреди Атлантического океана вырос удивительный оазис Мадейра. Это остров, где постоянно май, ведь температура воздуха в течение всего года здесь колеблется от 19 до 25 градусов тепла. Посетить солнечный край решила команда легендарного тревела «Орел&Решка. Чудеса света».

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На этот раз повезло ведущему Антону Зайцеву, который не жалел денег с безлимитной карты и отдыхал «на широкую ногу». Одним из его капризов богача стала аренда VIP-катамарана за 3500 евро, чтобы увидеть дельфинов.

– Остров Мадейра – лучшее место в мире, чтобы познакомиться с дельфинами, – рассказывает морской биолог, которая сопровождала Антона во время плавания. – Наши наблюдатели стоят на вершинах гор с огромными биноклями, которые помогают видеть на много миль вокруг. Когда на горизонте появляются дельфины, они звонят нашем шкиперу и указывают направление.

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Не успел катамаран отплыть от берега, как его окружила целая стая атлантических пятнистых дельфинов. Сначала ведущий «Орла&Решки» подумал, что они играют в перегонки.

– Многие думают, что животные играют, но на самом деле они просто экономят свои силы, – говорит Антон. – Судно на скорости создает волну, которая толкает дельфинов вперед. Если сами они развивают скорость до 40 км/ч, то рядом с катером могут разгоняться до 60 км/ч.

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Любованием животными и гонкой приключения не закончились. Дальше Антон Зайцев решил погрузиться к ним.

– Оказывается, под водой происходит настоящий концерт. Дельфины свистят, пищат, цокают, мяукают, – поделился ведущий. – Они самые говорящие животные, ведь словарный запас состоит из 14 тысяч сигналов. Многие из них – ультразвуковые, поэтому человек их не слышит. Не совру, если скажу, что свидание с дельфинами переворачивает твое сознание.

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А потом Антону Зайцеву удалось увидеть черных дельфинов.

– Черные дельфины могут вырастать до семи метров и весить под три тонны. Из-за своих габаритов они медленные и спокойные, – поделился ведущий.

Но решился ли Антон Зайцев погрузиться и к ним, и как в этот момент развлекалась его коллега Василиса Хвостова – смотрите уже завтра, в субботу, в 10:00 на Новом канале!