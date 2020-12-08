Интересное и необычное об этой стране узнали во время путешествия ведущие тревела «Орел&Решка» (Новый канал)

Западный Казахстан – это место невероятно красивых пустынных пейзажей, приветливых и открытых людей. Именно туда отправилась команда легендарного тревела, который показывает Новый канал, «Орел&Решка». Ведущие программы Василиса Хвостова и Антон Зайцев не только насладились уик-эндом и испытали на себе традиции страны, но и узнали много интересного. Поэтому далее – ТОП-5 фактов о Казахстане, которые точно вас удивят.

Ведущая «Орла&Решки» подоила верблюдицу

Факт №1: Верблюды – не редкость

Как в Украине по улицам спокойно гуляют коты и собаки, так в Западном Казахстане – верблюды. Они бродят по пустыне вблизи дороги, порой выходят прямо на нее и ходят между машинами. А еще там это большое животное есть почти в каждом дворе.

– У меня тоже есть верблюдица, ведь мальчиков не держим. Моя жена регулярно ее доит. Так мы получаем свежее молоко. Сам я этого делать не пробовал. А зачем? Жена же есть, – рассказал ведущей местный таксист.

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Факт №2: Нет – улицам, да – кварталам

Василиса Хвостова приехала в город посреди пустыни – Актау. Его особенность – отсутствие улиц. Вместо них здесь – микрорайоны.

– У этих микрорайонов нет названий, но есть номера, – рассказывает ведущая. – Пронумерованы не только районы, но и дома. Поэтому представьте: чтобы заказать доставку пиццы, нужно вместо адреса сказать что-то более похожее на номер мобильного. Например, 7-10-26, где 7 – номер микрорайона, 10 – дома, а 26 – квартиры.

А еще в городе нет пресной воды, поэтому берут соленую из Каспийского моря, а затем ее опресняют.

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Факт №3: Магазин без продавца

В Актау еще с советских времен остались «магазины совести» – магазины с прилавками без продавца.

– Нужно просто взять товар с прилавка, оставить деньги в специальном аквариуме или рассчитаться карточкой и уйти. Все здесь построено на честности людей, – удивляется Василиса.

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Факт №4: Лифт – общественный транспорт

Одной из особенностей города Актау, даже, скорее, чудом, является маяк, который находится на крыше жилого дома.

– Здесь подумали: «Зачем строить маяк, если есть многоэтажка прямо на берегу моря?» Маяк светит и указывает путь кораблям и самолетам. Говорят, что можно подняться на крышу и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Но сначала надо зайти в подъезд, который больше похож на какой-то бункер, и найти кассу. Там узнаешь удивительный факт о Актау. Здесь лифты – платные, ведь их считают общественным транспортом.

Наконец-то поднявшись на маяк, ничего так и не удалось увидеть, ведь он оказался закрытым.

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Факт №5: верблюжья голова для гостя

То, что в Казахстане верблюды – не редкость, уже понятно. Их здесь выращивают не только ради молока, но и едят полностью. Да-да, полностью. И мясо, и жир, и сердце, и внутренности, и сало, и печень, оставляют только шерсть.

– А если в дом приходят гости, то обязательно варят верблюжью голову. Казахи делают это в знак уважения, – рассказала ведущая.

Чем закончился ее визит к местным и дегустация верблюжьей головы – смотрите в полном выпуске «Орел&Решка. Чудеса света» на сайте Нового канала.

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