Ведущая «Орла&Решки» переночевала в юрте

Интересное место для ночлега она выбрала во время путешествия в Западный Казахстан

«Где переночевать, если едешь в путешествие в другую страну» – это, наверное, один из самых первых и самых важных вопросов. Все, конечно, зависит от бюджета. Ведущие известного тревела «Орел&Решка» (Новый канал) тоже всегда этим озабочены. Но если владельцу карточки во что разрешено, то тот, у кого 100 долларов, ломает над этим голову. Но не в этот раз. Команда программы поехала в Западный Казахстан, где ведущая Василиса Хвостова решила и сэкономить, и весь колорит почувствовать, поэтому поехала ночевать в юрту.

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Этноаул «Когез» – это что-то вроде гостиницы в традиционном казахском стиле. Только вместо обычных домиков с номерами там юрты кочевников.

– Казахи-кочевники постоянно мигрировали по степи в поисках лучшего пастбища для скота, – рассказывает ведущая. – Придя на новое место, раскладывали юрту, а когда собирались уезжать, складывали ее. Следует отметить, что юрта – это не какая-то там палатка, а целый дом.

– Юрта – это священное место, куда нужно входить с правой ноги, а потом, даже если там никого нет, сказать: «Ас-Саляму алейкум», что в переводе означает «пусть прольется свет на ваш дом», – рассказала о правилах женщина -гид, которая работает в этноауле.

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Юрта всегда круглая. Такую форму выбрали, чтобы, во-первых, в углах не собирались злые духи. А во-вторых, у круглой конструкции хорошая аэродинамика. Ее не сдуют сильные пустынные ветры и не снесет снежный буран. По площади юрта – это двухкомнатная квартира. Только вот в квартире, например, 20 человек одновременно будут уже мешать друг другу, а в юрте места хватит всем.

– В таком поселении нет окон, ведь они не были нужны, – говорит гид. – Но есть световое окно на крыше юрты, которое называется «шанырак». Оно служило и дымоходом, и часами, и календарем, и компасом. Кочевники следили за солнцем, дающим свет или тень на циферблат, который размечен на шесте под крышей. Они видели, что пора идти доить или загонять скот либо заниматься хозяйственными делами.

Правда, спала в юрте Василиса Хвостова на полу, как и все гости. Традиции есть традиции. Но как атмосферно!

Что еще интересного увидели и узнали ведущие тревела «Орел&Решка» – смотрите в субботу в 10:00 на Новом канале.