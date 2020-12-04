Ведуча «Орла&Решки» подоїла верблюдицю

А ще приготувала національний казахський смаколик

Західний Казахстан – це місце, де можна відчути себе, ніби у пустелі Сахара, в Арізоні та на Марсі одночасно. Це країна нереально красивих природніх чудес та привітних і гостинних людей. У цей край вирушила команда легендарного тревелу «Орел&Решка», яке зараз показує Новий канал.

Ведуча «Орла&Решки» показала ТОП бюджетних туристичних місць у Дубаї

Коли туристи відвідують екскурсії Західним Казахстаном та куштують традиційну казахську страву бешбармак (варене тісто зі шматками м`яса та цибулі), їх везуть на верблюдячу ферму. Там можна подивитись на цих величезних тварин, погладити їх, сфотографуватись і навіть спробувати подоїти.

– Найціннішими вважаються верблюдиці, тому що вони дають молоко, – розповіла ведуча Василіса Хвостова. – В середньому за рік можна надоїти тисячу літрів. Лише уявіть собі. Верблюдяче молоко – чудо-молоко, адже може простояти на 30-градусній спеці цілий день і не скиснути.

Ведучий «Орла&Решки» дізнався сторічну таємницю приготування французького омлету

Є можливість подоїти незвичну тварину, то чому б нею не скористатися? Василіса, звісно, взялася за цю справу. Тільки спершу отримала хвостом по обличчю. А потім верблюдиця вирішила підбадьорити ведучу коліном, але, на щастя, у лоба не поцілила.

– Слухайте, це нелегка робота, – прокоментувала Хвостова. – Щоб надоїти звичайне відро молока, не знаю, скільки потрібно простояти. Напевно, щонайменше день.

Ведучий «Орла&Решки» став дзвонарем у французькому монастирі

З верблюдячого молока на фермі готують традиційний десерт балкаймак.

– Треба закип`ятити молоко в казані. Потім додати цукор, мед і проварити чотири години. Врешті виходить смаколик, на вигляд, як гігантська іриска. Вона дуже смачна. Схожа на пісочну розсипчасту цукерку зі смаком згущеного молока.

На цьому пригоди ведучої з верблюдами не закінчилися. За традицією, коли в оселю приходить гість, то йому подають варену верблюдячу голову. Василіса Хвостова не стала виключенням, тому мусила скуштувати це м`ясо. А ще – око верблюда.

Чим закінчилися такі екстремальні гостини ведучої тревелу «Орел&Решка» – дивіться у суботу, 5 грудня, о 10:00 на Новому каналі!