Ведучий «Орла&Решки» став дзвонарем у французькому монастирі

Наступним чудом світу легендарного тревелу став острів Мон-Сен-Мішель

Мон-Сен-Мішель – острів на півночі Франції, у регіоні Нормандія. Це самотня скеля, і з неї начебто виростає неприступна фортеця, яку часто називають французьким Гогвардсом. Назване це чудо світу на честь Архангела Михаїла. Архітектурний комплекс і унікальна природа роблять Мон-Сен-Мішель найбільш відвідуваним туристичним місцем у Нормандії. Саме туди й вирушила команда культового тревелу «Орел&Решка».

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На вершині скали, окремо від міста, знаходиться тисячолітнє абатство. Простими словами, це суміш католицького монастиря і фортеці. Ведучий Антон Зайцев зустрівся з гідом-ключником, який показав найпотаємніші куточки фортеці. Та найексклюзивніше те, що ведучий піднявся туди, де бувають лише одиниці відвідувачів – на дах абатства.

– Я шокована, яка це краса. Вище нас – лише птахи, – у захваті сказав Антон.

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Але гід відповів, що насправді вище них – лише статуя Архангела Михаїла на самій верхівці фортеці. Здається, що це просто маленька золота точка на шпилі, але насправді статуя заввишки 4,5 метри і важить півтори тони. Вона відлита з бронзи та вкрита чистим золотом. Чотири роки тому проводили реставрацію: статую знімали та повертали на місце вертольотом, а витратили на це 450 тисяч євро.

На даху завжди надзвичайно вітряно. В середні віки вірили, що це віє від крил Архангела. Тож, щоб не застудитись, Антон з гідом пішли далі. Куди? До найбільшого дзвону монастиря, у який ведучому пощастило навіть подзвонити.

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– Який там відгомін, яка вібрація, – поділився враженнями ведучий. – Дзвін величезний, його язик дуже важкий, напевно, кілограмів 20. Я вперше став дзвонарем. Очманіти, я був звуком чуда світу.

Гід розповів, що монахи б`ють у нього, коли є небезпека чи пожежа. А також коли народжуються королі чи принци. І, як виявилось, окрім монахів і гіда у цей дзвін ніхто ніколи не бив. Оце ексклюзив!

Куди ще помандрувала команда «Орла&Решки»? Які незвідані та цікаві місця відвідала? Що ексклюзивне спробувала? Дивіться щосуботи о 10:00 на Новому каналі!