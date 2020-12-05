Ведуча «Орла&Решки» переночувала в юрті

Цікаве місце для ночівлі вона обрала під час подорожі до Західного Казахстану

«Де переночувати, якщо їдеш у подорож до іншої країни» – це, напевно, одне з найперших і найважливіших запитань. Все, звісно, залежить від бюджету. Ведучі відомого тревелу «Орел&Решка» (Новий канал) теж завжди переймаються щодо цього. Та якщо власнику картки будь-що дозволено, то той, у кого 100 доларів, добряче сушить над цим голову. Але не цього разу. Команда програми поїхала у Західний Казахстан, де ведуча Василіса Хвостова вирішила і зекономити, і весь колорит відчути, тож поїхала ночувати в юрту.

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Етноаул «Когез» – це щось на кшталт готелю у традиційному казахському стилі. Тільки замість звичайних будиночків з номерами там юрти кочівників.

– Казахи-кочівники постійно мігрували по степу в пошуках кращого пасовиська для худоби, – розповідає ведуча. – Прийшовши на нове місце, розкладали юрту, а, коли збирались їхати, складали її. Слід зазначити, що юрта – це не якась там палатка, а цілий будинок.

– Юрта – це священне місце, куди потрібно заходити з правої ноги, а потім, навіть якщо там нікого немає, сказати: «Ас-Саляму алейкум», що в перекладі означає «нехай проллється світло на ваш дім», – розповіла про правила жінка-гід, яка працює в етноаулі.

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Юрта завжди кругла. Таку форму обрали, щоб, по-перше, у кутках не збиралися злі духи. А по-друге, у круглої конструкції хороша аеродинаміка. Її не здують сильні пустельні вітри і не знесе сніговий буран. За площею юрта – це двокімнатна квартира. Тільки ось у квартирі, наприклад, 20 людей одночасно будуть вже заважати одне одному, а в юрті місця вистачить всім.

– У такому поселенні немає вікон, адже вони не були потрібні, – каже гід. – Але є світлове вікно на даху юрти, яке називається «шанирак». Воно слугувало і димоходом, і годинником, і календарем, і компасом. Кочівники дивилися за сонцем, що давало світло чи тінь на циферблат, який розмічений на жердині під дахом. Вони бачили, що вже час іти доїти чи заганяти худобу, або займатися господарськими справами.

Щоправда, спала в юрті Василіса Хвостова на підлозі, як і всі гості. Традиції є традиції. Але ж як атмосферно!

Що ще цікавого побачили та дізналися ведучі тревелу «ОрелРешка» – дивіться у суботу о 10:00 на Новому каналі.