Ведучий «Орла&Решка» зустрів пустельний народ олігархів

Поселення посеред справжнього піщаного моря він знайшов у Західному Казахстані

Західний Казахстан – це край безкінечного піску, де можуть вижити лише кущі верблюжої колючки. Там взагалі немає доріг, але це не зупинило ведучого легендарного тревелу «Орел&Решка», який показує Новий канал, Антона Зайцева. Він орендував джип, який чудово тягне по бездоріжжю, тому всі піски були йому до снаги. Хоча – майже всі. На шляху раптом зустрілась перепона, яка навіть потужному автомобілю не під силу. Команда потрапила на справжнє піщане море, де розумієш, що точно нічого живого не зустрінеш. Але, виявляється, ні. Проїхавши трохи далі, зустрічаєш народ, яких називають аттайцями.

– Аттайці – це особливий рід казахів, – розповідає ведучий. – Одна з версій їхнього походження – вони нащадки воїнів з війська Чингісхана. Зараз займаються скотарством. У кожному дворі є тварини – верблюди та корови.

Ведучий «Орла&Решки» дізнався сторічну таємницю приготування французького омлету

Ведучому «Орла&Решки» (Новий канал) стало цікаво, як живеться людям посеред пустелі. Він приїхав в аул Сенек, де зустрівся з одним із місцевих господарів. І не лише поспілкувався з ним, а й до будинка зайшов, аби подивитись, як живуть аттайці.

– На диво, аттайці не проживають у юртах, – ділиться Антон. – У них просторі будинки з пристойним ремонтом. Цікаво, що є багато кімнат, і навіть окрема – для молитов. Але найцікавіше, що в будинку аттайців немає меблів. Там не побачиш ані крісел, ані дивану, ані столу. Через це почуваєшся трохи незатишно. Просто не знаєш, куди себе подіти. Але цим людям меблі не потрібні, бо вони їдять, сидячи на підлозі. На якій, до речі, лежать красиві та м`які килими.

Ведуча «Орла&Решки» переночувала в юрті

Антон Зайцев зізнався, що уявляв собі життя аттайців трохи інакше. Він здивувався хорошому рівню та умовам проживання цих людей. Господар двору розповів, що «піднялися» вони завдяки сільському господарству.

– Ви не повірите, але люди, які живуть у пустелі, майже олігархи, – у захваті розповідає ведучий. – Аттайці мають величезні табуни коней, корів та баранів. Деякі з них налічують аж по 700 тварин. На гроші від продажу худоби вони зводять будинки, купують дорогі машини, килими, люстри, та влаштовують пишні весілля.

Дивіться неймовірні пригоди та захоплюючі подорожі команди «Орла&Решки» щосуботи о 10:00 на Новому каналі.