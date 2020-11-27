Ведучий «Орла&Решки» дізнався сторічну таємницю приготування французького омлету

Ця страва вважається найбільш ніжною та «повітряною» в світі

Омлет – один із найбільш поширених сніданків. Варіантів цієї страви з яєць – безліч, рецептів теж немало, але одне завжди залишається незмінним – бажання зробити омлет пухким та ніжним. Хочете раз і назавжди навчитися готувати його ідеально? Ловіть секретний рецепт, який ведучий легендарного тревелу «Орел&Решка» (Новий канал) дізнався під час подорожі на французький острів-абатство Мон-Сен-Мішель.

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Найпопулярніша страва там – омлет матінки Пуляр. Він вважається найбільш «повітряним» і ніжним у світі. Рецепт приготування омлету тримається у суворій таємниці. Та ведучий «Орла&Решки. Чудеса світу» Антон Зайцев зі своєю «золотою» карткою може дозволити собі будь-що. Тож і зайти на кухню одного з закладів, аби дізнатись секрет приготування знаменитого омлету, він не побоявся.

– На перший погляд, тут все звичайне – яйця, посуд, піч, кухарі. Наче ніякої магії немає, – розповів ведучий. – Але в чому ж секрет повітряності омлету? Зараз я вам відкрию сторічну таємницю. Щоб омлет вийшов таким пишним, кухар розділяє білок і жовток. Просто жир жовтка не дозволяє білку піднятись до пишної піни. Тож окремо збивається білок, окремо – жовток, і лише потім все змішується. Ну, все – справа розкрита.

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На кухні побував, то і скуштувати страву вже час.

– Знаєте, цікаво, що омлет навіть при розрізанні не втрачає своєї «повітряності». Ммммм, надзвичайно ніжний. Таке враження, що завдяки ось цій збитості ти їси омлет з пюре. Просто не встигаєш розжувати, адже він, наче морська піна, зникає в роті.

Звісно, за таку райську насолоду від смаку і текстури потрібно заплатити. Чимало заплатити. 32 євро (1076 грн) коштує омлет звичайний, 34 євро (1143 грн) потрібно віддати за страву з беконом і картоплею, а вартість яєць з морськими гребінцями – аж 38 євро (1277 грн).

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На щастя, Антон Зайцев дізнався таємний рецепт омлету матінки Пуляр. Тож можна спокійно приготувати французьку страву вдома. Смачного!

У які ще диво-місця помандрує команда «Орла&Решки», та які ще секрети дізнаються ведучі легендарного тревелу – дивіться щосуботи о 10:00 на Новому каналі!