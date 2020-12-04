Ведущая «Орла&Решки» подоила верблюдицу

А еще приготовила национальный казахский десерт

Западный Казахстан – это место, где можно почувствовать себя, словно в пустыне Сахара, в Аризоне и на Марсе одновременно. Это страна нереально красивых природных чудес и приветливых и гостеприимных людей. В этот край отправилась команда легендарного тревела «Орел&Решка», которое сейчас показывает Новый канал.

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Когда туристы посещают экскурсии по Западному Казахстану и пробуют традиционное казахское блюдо бешбармак (вареное тесто с кусками мяса и лука), их везут на верблюжьих ферму. Там можно посмотреть на этих огромных животных, погладить их, сфотографироваться и даже попробовать подоить.

– Самыми ценными считаются верблюдицы, потому что они дают молоко, – рассказала ведущая Василиса Хвостова. – В среднем за год можно надоить тысячу литров. Только представьте себе. Верблюжье молоко – чудо-молоко, ведь может простоять на 30-градусной жаре целый день и не скиснуть.

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Есть возможность подоить необычное животное, то почему бы ею не воспользоваться? Василиса, конечно, взялась за это дело. Только сначала получила хвостом по лицу. А потом верблюдица решила подбодрить ведущую коленом, но, к счастью, в лоб не попала.

– Слушайте, это нелегкая работа, – прокомментировала Хвостова. – Чтобы надоить обычное ведро молока, не знаю, сколько нужно простоять. Наверное, минимум день.

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С верблюжьего молока на ферме готовят традиционный десерт балкаймак.

– Надо вскипятить молоко в котле. Затем добавить сахар, мед и проварить четыре часа. В конце получается лакомство, на вид, как гигантская ириска. Она очень вкусная. Похожа на песочную рассыпчатую конфету со вкусом сгущенного молока.

На этом приключения ведущей с верблюдами не закончились. По традиции, когда в дом приходит гость, то ему подают вареную верблюжьих голову. Василиса Хвостова не стала исключением, поэтому пришлось попробовать это мясо. А еще – глаз верблюда.

Чем закончились такие экстремальные приключения ведущей тревела «Орел&Решка» – смотрите в субботу, 5 декабря, в 10:00 на Новом канале!