Ведуча «Орла&Решки» показала ТОП бюджетних туристичних місць у Дубаї

Побувати там та сфотографуватися зможе кожен, хто відвідає найбільше місто ОАЕ

Дорого і багато – саме такі думки з`являються, коли думаєш про ОАЕ та Дубай. У цю розкішну країну, яка розвивається з космічною швидкістю, поїхала команда легендарного тревелу, який показує Новий канал, «Орел&Решка. Дівчата».

Ведуча «Орла&Решки» зняла готельний номер за 28 тисяч доларів

Однією з фішок Дубая вже багато років вважається найвища будівля у світі – хмарочос Бурдж Халіфа. Його висота – 828 метрів, і там 163 поверхи.

– Він просто величезний, – з захватом розповідає ведуча Анастасія Івлєєва. – Не уявляю навіть, скільки в нього вклали грошей. Мабуть, вистачить, щоб прогодувати планету.

Ведучі «Орла&Решки» побували в центрі кратера вулкану

Про цю споруду знають всі. А щоб інтерес туристів до міста не згасав, дубайці продовжують будувати нові архітектурні шедеври. Тож Настя показала найголовніші та найцікавіші туристичні місця Дубая, де точно потрібно побувати.

Зупинка №1:

Музей майбутнього – будівля з нержавіючої сталі зроблена так, ніби там немає жодного шва. А ще має досить чудернацьку форму нерівномірного об`ємного кільця. Після відкриття він буде присвячений космосу, новим технологіям і майбутньому.

Зупинка №2:

Далі – найбільше колесо огляду в світі. Його висота – 210 метрів.

– Тут пальму першості дубайці забрали в Лас-Вегаса. Щоправда, поки що колесо не працює, але там вже заряджені тестові кабінки, й подейкують, що в них буде ресторан, – розповіла ведуча.

Ведуча «Орла&Решки» літала над морем у відкритому вертольоті

Зупинка №3:

Третьою станцією буде Дубай Фрейм або просто Дубайська Рамка. Вона відображає, як швидко змінюється вигляд міста. Суть рамки – розділити Дубай на старе та нове місто. На вершині є оглядовий майданчик, з якого бюджетний турист може дозволити собі насолодитися неймовірним краєвидом.

– Насправді, дуже страшно, тому що ідеш по склу, під яким нічого немає, окрім землі. Воно трохи матове, і наче все нормально, але потім матова частина різко розсувається, і все стає прозорим. Це страшно і круто водночас – такий адреналін, – ділиться ведуча з Новим каналом.

Де ще побуває Анастасія Івлєєва, та скільки тисяч доларів витратить у Дубаї її співведуча Юлія Коваль – дивіться в «Орел&Решка. Дівчата» у суботу о 10:00 на Новому каналі.