Ведущий «Орла&Решки» стал звонарем во французском монастыре

Следующим чудом света легендарного тревела стал остров Мон-Сен-Мишель

Мон-Сен-Мишель – остров на севере Франции, в регионе Нормандия. Это одинокая скала, и из нее как будто вырастает неприступная крепость, которую часто называют французским Хогвардсом. Названо это чудо света в честь Архангела Михаила. Архитектурный комплекс и уникальная природа делают Мон-Сен-Мишель самым посещаемым туристическим местом в Нормандии. Именно туда и отправилась команда культового тревела «Орел&Решка».

Ведущая «Орла&Решки» показала ТОП бюджетных туристических мест в Дубае

На вершине скалы, отдельно от города, находится тысячелетнее аббатство. Простыми словами, это смесь католического монастыря и крепости. Ведущий Антон Зайцев встретился с гидом-ключником, который показал самые сокровенные уголки крепости. И самое эксклюзивное то, что ведущий поднялся туда, где бывают лишь единицы посетителей – на крышу аббатства.

– Я в шоке, какая это красота. Выше нас – только птицы, – с восторгом сказал Антон.

Ведущая «Орла&Решки» сняла отельный номер за 28 тысяч долларов

Но гид ответил, что на самом деле выше них – только статуя Архангела Михаила на самой верхушке крепости. Кажется, что это просто маленькая золотая точка на шпиле, но на самом деле статуя высотой 4,5 метра и весит полторы тонны. Она отлита из бронзы и покрыта чистым золотом. Четыре года назад проводили реставрацию: статую снимали и возвращали на место вертолетом, а потратили на это 450 тысяч евро.

На крыше всегда очень ветрено. В средние века верили, что это веет от крыльев Архангела. Поэтому, чтобы не простудиться, Антон с гидом пошли дальше. Куда? К самому большому колоколу монастыря, в который ведущему удалось даже позвонить.

Ведущие «Орла&Решки» побывали в центре кратера вулкана

– Какое там эхо, какая вибрация, – поделился впечатлениями ведущий. – Колокол огромный, его язык очень тяжелый, наверное, килограммов 20. Я впервые стал звонарем. Обалдеть, я был звуком чуда света.

Гид рассказал, что монахи бьют в него, когда есть опасность или пожар. А также когда рождаются короли или принцы. И, как оказалось, кроме монахов и гида в этот колокол никто никогда не звонил. Это эксклюзив!

Куда еще отправилась команда «Орла&Решка»? Какие неизведанные и интересные места посетила? Что эксклюзивное попробовала? Смотрите каждую субботу в 10:00 на Новом канале!