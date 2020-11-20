Ведущая «Орла&Решки» сняла отельный номер за 28 тысяч долларов

Такую роскошь она позволила себе во время путешествия в Дубай

Дубай – современная восточная сказка. В город, где царит атмосфера богатства и роскоши, отправилась команда тревела «Орел&Решка. Девчата», который показывает Новый канал. Анастасия Ивлеева получила 100 долларов, а у Юлии Коваль была «золотая» карта. И здесь, как вы понимаете, началось что-то невероятное, ведь удержаться в Дубае с безлимитным кэшем сложно.

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Вертолет. Именно такой вид транспорта Юлия выбрала, чтобы просто добраться до своего отеля. А заодно и город с высоты птичьего полета посмотреть. Но, как оказалось, летела ведущая не к отелю, а в салон аренды VIP-автомобилей.

– Арабские Эмираты – страна-лидер по количеству лакшери-автомобилей на квадратный метр, – рассказывает ведущая. – Моя машина стоила столько, сколько целый автопарк малолитражек. Она может разогнаться до 100 км/ч за три секунды. А максимальная ее скорость – 328 км/ч. Чувствовала себя главной на дороге. Это стоит этих денег.

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Со скоростью света, во всех смыслах этого словосочетания, Юлия Коваль доехала до своего отеля Atlantis The Palm. Он расположился на самой верхушке насыпного острова Пальма Джумейра.

– Мой отель выглядел, как огромный восточный дворец, – комментирует ведущая-счастливица. – На его территории находится бассейн, аквапарк, дельфинарий, рестораны, детский игровой центр, SPA-центр, салон красоты, фитнес-центр, бутики и, конечно же, лучшие во всем Дубае номера.

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28 тысяч долларов… Только вдумайтесь – 28 тысяч долларов! Именно столько стоил номер Юлии. Фирменный люкс находится на 22-м этаже отеля, куда поднимает личный лифт. Хотя, если быть точным, весь этаж и является номером.

– Мой номер начинался с огромного мраморного коридора. Из него – дверь в массажный кабинет, две гостевые спальни, две ванные комнаты, бар с бильярдом и шахматами, а в конце коридора – роскошная гостиная с роялем. Также столовая на 16 человек и главная спальня с шикарной кроватью. Из нее – выход на балкон, откуда открывается вид на весь город с самой высокой точки. Я не верила своим глазам. Ощущение, будто стала шейхом, – делится ведущая с Новым каналом.

Сколько тысяч долларов в общем потратила Юлия Коваль в Дубае, и чем занималась Анастасия Ивлеева со 100 долларами – смотрите в свежем выпуске «Орел&Решка» в субботу в 10:00 на Новом канале.