Ведущая «Орла&Решки» показала ТОП бюджетных туристических мест в Дубае

Побывать там и сфотографироваться сможет каждый, кто посетит крупнейший город ОАЭ

Дорого и богато – именно такие мысли появляются, когда думаешь об ОАЭ и Дубае. В эту роскошную страну, которая развивается с космической скоростью, поехала команда легендарного тревела, который показывает Новый канал, «Орел&Решка. Девчата».

Ведущая «Орла&Решки» сняла отельный номер за 28 тысяч долларов

Одной из фишек Дубая уже много лет считается самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж Халифа. Его высота – 828 метров, и там 163 этажа.

– Он просто огромный, – с восторгом рассказывает ведущая Анастасия Ивлеева. – Не представляю даже, сколько в него вложили денег. Пожалуй, хватит, чтобы прокормить планету.

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Об этом сооружении знают все. А чтобы интерес туристов к городу не угасал, дубайцы продолжают строить новые архитектурные шедевры. Поэтому Настя показала самые главные и интересные туристические места Дубая, где точно нужно побывать.

Остановка №1:

Музей будущего – здание из нержавеющей стали сделано так, будто там нет ни одного шва. А еще имеет достаточно странную форму неравномерного объемного кольца. После открытия он будет посвящен космосу, новым технологиям и будущему.

Остановка №2:

Дальше – самое большое колесо обозрения в мире. Его высота – 210 метров.

– Здесь пальму первенства дубайцы отобрали у Лас-Вегаса. Правда, пока колесо не работает, но там уже заряжен тестовые кабинки, и говорят, что в них будет ресторан, – рассказала ведущая.

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Остановка №3:

Третьей станцией будет Дубай Фрейм или просто Дубайская Рамка. Она показывает, как быстро меняется облик города. Суть рамки – разделить Дубай на старый и новый город. На вершине есть смотровая площадка, с которой бюджетный турист может позволить себе насладиться невероятным видом.

– На самом деле, очень страшно, потому что идешь по стеклу, под которым ничего нет, кроме земли. Оно немного матовое, и вроде бы все нормально, но потом матовая часть резко раздвигается, и все становится прозрачным. Это страшно и круто одновременно – такой адреналин, – делится ведущая с Новым каналом.

Где еще побывает Анастасия Ивлеева, и сколько тысяч долларов потратит в Дубае ее соведущая Юлия Коваль – смотрите в «Орел&Решка. Девчата» в субботу в 10:00 на Новом канале.