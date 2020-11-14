Ведущие «Орла&Решки» побывали в центре кратера вулкана

Команда легендарного тревела побывала на месте одной из крупнейших катастроф на Земле

Греческий остров Санторини – одно из самых романтичных и инстаграмних мест на планете. Его белые дорогие виллы и нереальной красоты природа завораживают. Но эмоции неоднозначны, ведь кроме роскоши там живут воспоминания об одной из крупнейших катастроф на Земле. Именно среди остатков когда-то действующего, а сейчас затопленного вулкана побывали ведущие культового тревела «Орел&Решка. Чудеса света», который показывает Новый канал, Василиса Хвостова и Антон Зайцев.

– Раньше на месте Санторини был огромный вулкан, – рассказывает ведущая. – 3600 лет назад он взорвался с мощностью в 200 тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. От взрыва поднялось цунами с 200-метровыми волнами, которые уничтожили города на многих греческих островах. Говорят, что именно эта трагедия породила миф об Атлантиде. После извержения стенки вулкана провалились под воду.

Ведущая «Орла&Решки» летала над морем на открытом вертолете

Остров под названием Неа-Камени – все, что осталось от вулкана. На нем есть даже небольшой кратер, а где-то далеко внутри до сих пор бушует огонь. Антон Зайцев не только посмотрел на остров-вулкан, но и прогулялся по нему.

– На острове особенно хорошо видно, как шла лава, останавливалась и застывала. Затем от нее откалывались эти огромные камни, которое сейчас можно поднять и рассмотреть. Зрелище инопланетное.

Чем закончилось путешествие ведущего «Орла&Решки» по острову действующего, но спящего сейчас вулкана, смотрите в субботу в 10:00 на Новом канале!