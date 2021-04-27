Паэлья: рецепт любимого испанского блюда Веры Брежневой

Певица и ведущая финальных выпусков «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале не сразу поняла, в чем феномен этого блюда

Испания — страна, которая влюбляет в себя не только необычной архитектурой и солнечными курортами, но и вкусной кухней. Взять хотя бы паэлью — национальное блюдо из риса, мастер-класс по приготовлению которого посетила певица Вера Брежнева во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет», которое показывал Новый канал.

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— Сейчас для меня самое вкусное испанское блюдо — это паэлья. Кстати, я полюбила ее не сразу. Несколько раз была в Барселоне, пробовала ее и не понимала, почему это блюдо так всем нравится. И только сейчас, отведав действительно вкусную паэлью, поняла смысл и вкус этого блюда, — отметила ведущая «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале Вера Брежнева. — Больше люблю, кстати, вариант с морепродуктами.

Готовят паэлью по-разному — с овощами, мясом, морепродуктами. Делают это испанцы томно, не спеша — минимум два часа.

Паэлья с морепродуктами: рецепт

Ингредиенты:

рис для паэльи (сорт бомба) — 150 г;

мини-кальмары — 150 г;

мидии — 4 шт.;

каракатица — 100 г;

тигровые креветки — 10 шт.;

бульон из креветок — 500 мл;

сладкий перец — 70 г;

чеснок — 3 зубчика;

петрушка — 5 г;

помидоры — 120 г;

лук-шалот — 20 г;

шафран — 0,1 г;

оливковое масло — 50 мл;

вода — 50 мл;

лимон — 0,5 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте перец и чеснок крупными кубиками, лук — полукольцами, а стебли петрушки — мелко нарубите. Очистите помидор от кожицы (для этого его можно на 15 секунд опустить в кипяток, а затем — в холодную воду). Натрите его крупной терке. Шафран разведите в 50 мл кипятка и дайте настояться в течение четырех минут. Не снимая панцири с креветок, удалите из них кишки. Затем обжарьте креветки вместе с мидиями и каракатицами на среднем огне около двух минут. Добавьте на сковороду лук и перец, жарьте еще две минуты, постоянно помешивая. Затем добавьте петрушку и чеснок, через 40 секунд выньте морепродукты. Влейте к морепродуктам настой шафрана, бульон и тертый помидор. Посолите, поперчите по вкусу. Когда жидкость закипит, всыпьте в нее рис, перемешайте и варите 15 минут. Когда вода впитается и рис будет готов, выложите сверху морепродукты и украсьте ломтиками лимона. Паэлья готова! Перед подачей накройте сковороду крышкой и дайте постоять несколько минут.

Смотрите всей семьей свежие выпуски тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам в 10:00 на Новом канале!

Фото: Pixabay

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