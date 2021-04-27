Паэлья: рецепт любимого испанского блюда Веры Брежневой
Певица и ведущая финальных выпусков «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале не сразу поняла, в чем феномен этого блюда
Испания — страна, которая влюбляет в себя не только необычной архитектурой и солнечными курортами, но и вкусной кухней. Взять хотя бы паэлью — национальное блюдо из риса, мастер-класс по приготовлению которого посетила певица Вера Брежнева во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет», которое показывал Новый канал.
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— Сейчас для меня самое вкусное испанское блюдо — это паэлья. Кстати, я полюбила ее не сразу. Несколько раз была в Барселоне, пробовала ее и не понимала, почему это блюдо так всем нравится. И только сейчас, отведав действительно вкусную паэлью, поняла смысл и вкус этого блюда, — отметила ведущая «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале Вера Брежнева. — Больше люблю, кстати, вариант с морепродуктами.
Готовят паэлью по-разному — с овощами, мясом, морепродуктами. Делают это испанцы томно, не спеша — минимум два часа.
Паэлья с морепродуктами: рецепт
Ингредиенты:
- рис для паэльи (сорт бомба) — 150 г;
- мини-кальмары — 150 г;
- мидии — 4 шт.;
- каракатица — 100 г;
- тигровые креветки — 10 шт.;
- бульон из креветок — 500 мл;
- сладкий перец — 70 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- петрушка — 5 г;
- помидоры — 120 г;
- лук-шалот — 20 г;
- шафран — 0,1 г;
- оливковое масло — 50 мл;
- вода — 50 мл;
- лимон — 0,5 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте перец и чеснок крупными кубиками, лук — полукольцами, а стебли петрушки — мелко нарубите.
- Очистите помидор от кожицы (для этого его можно на 15 секунд опустить в кипяток, а затем — в холодную воду). Натрите его крупной терке.
- Шафран разведите в 50 мл кипятка и дайте настояться в течение четырех минут.
- Не снимая панцири с креветок, удалите из них кишки. Затем обжарьте креветки вместе с мидиями и каракатицами на среднем огне около двух минут.
- Добавьте на сковороду лук и перец, жарьте еще две минуты, постоянно помешивая. Затем добавьте петрушку и чеснок, через 40 секунд выньте морепродукты.
- Влейте к морепродуктам настой шафрана, бульон и тертый помидор. Посолите, поперчите по вкусу. Когда жидкость закипит, всыпьте в нее рис, перемешайте и варите 15 минут.
- Когда вода впитается и рис будет готов, выложите сверху морепродукты и украсьте ломтиками лимона. Паэлья готова! Перед подачей накройте сковороду крышкой и дайте постоять несколько минут.
Смотрите всей семьей свежие выпуски тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам в 10:00 на Новом канале!
Фото: Pixabay
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