Мозаика-поцелуй и вид на Саграда Фамилия: топ-3 Insta-мест Барселоны от Веры Брежневой

Ведущая финальных выпусков «Орла&Решки. 10 лет» поделилась секретными местами, которые сведут с ума ваших подписчиков

Обожаете Испанию и планируете полететь в Барселону, как только откроются границы? Тогда не забудьте сохранить себе список Insta-мест от Веры Брежневой — певицы и ведущей финальных выпусков праздничного сезона тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет», которые показывал Новый канал.

— Все знают, что Барселона — невероятно фотогеничный или, как говорят сейчас, Instagram’ный город. Так что в поездке хорошенько заряжайте телефоны и не забудьте посетить мои любимые Insta-места, — сказала Вера Брежнева.

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Место №1: Мост поцелуев (Мост вздохов)

Он находится в самом центре Барселоны, в Готическом квартале. Несмотря на романтическое название, мост соединяет серьезные здания — Дом Правительства Барселоны и Резиденцию Президента. Это любимое место влюбленных и туристов.

Место №2: «Поцелуй свободы»

Еще одна достопримечательность Готического квартала — необычная фотомозаика, которую открыли здесь в 2014 году. Работа была выполнена в честь важной для Барселоны даты — 300 лет со дня осады столицы Каталонии в борьбе за испанское наследство.

— Один испанский современный художник попросил прислать своих подписчиков фотографии, на которых они счастливы. Из них он сложил фотомозаику — «Поцелуй свободы»! — рассказала ведущая «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале. — Мозаика олицетворяет для каталонцев свободу — недавно это панно хотели разобрать, но местные жители отстояли свое право на эту свободу и этот символ!

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Место №3: Саграда Фамилия с необычного ракурса

Саграда Фамилия — одна из самых известных достопримечательностей Барселоны. Это церковь, которая строится уже 129 лет по проекту известного архитектора Антонио Гауди. Благодаря лайфхаку от Веры Брежневой этот храм можно увидеть (и сфотографировать) с очень необычного ракурса.

— Зайдите в отель Ayre Hotel Rosellon и поднимитесь на его крышу — это можно сделать, даже если вы не постоялец гостиницы, — сказала Вера Брежнева. — Оттуда открывается реально крутейший вид!

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам в 10:00 на Новом канале!