У «Орла&Решки» в Барселоне украли технику… дважды!

Уже в эту субботу, 24 апреля, на Новом канале выйдет выпуск «Орел&Решка. 10 лет», ведущими которого стали Верка Сердючка с мамой и Вера Брежнева. Артисты отправятся в город, с которого 10 лет назад началась история «Орла&Решки» – в солнечную Барселону!

Мало кто знает, что именно здесь в 2011 году снимали пилотный выпуск тревел-шоу, ведущими которого тогда были Жанна и Алан Бадоевы. Как говорится в интро к новому сезону, «10 лет назад компания друзей отправилась в путешествие. Они снимали свои приключения на любительскую видеокамеру и даже не думали, что начинают культовое тревел-шоу»! Более 500 выпусков, десятки звездных ведущих, и в 2021 году всё вернулось в исходную точку – в удивительную Барселону. Но уже с новыми ведущими, большой командой и серьёзной, профессиональной техникой.

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К слову, на съемках пилотного выпуска в 2011 году случилось неприятное ЧП:

– У нас в Барселоне в последний съемочный день украли камеру. Мы знали, что в этом городе самые виртуозные воры в мире, но это нас не спасло. Развели, как детей, – вспоминает Елена Синельникова, генеральный продюсер тревел-проекта «Орел&Решка». – Это случилось в 9-10 утра! Я зашла на пять минут в супермаркет за сэндвичем для сьемки, вышла – а у режиссера и оператора уже украли камеру.

Когда спустя три года команда тревел-шоу вернулась в Барселону, местные воришки опять умудрились ограбить съемочную группу:

– На съемках «Орел&Решка. Шоппинг» всё в той же Барсе у нас украли целый рюкзак с техникой, плюс, там еще был паспорт оператора. Пришлось ему задержаться в Испании, пока делали временный документ на вылет из страны.

В 2021 году команда тревел-шоу была на чеку, и удалось обойтись без потерь! Каким будет новый выпуск из Барселоны со звездными ведущими, кто окажется с золотой картой, а кому придется изучать город со 100 долларами и красным рюкзаком, узнаете 24 апреля в 10:00 на Новом канале.

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