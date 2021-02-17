15 самых необычных локаций за все сезоны «Орла&Решки». Эксклюзив!

Генеральный продюсер тревел-проекта «Орел&Решка» Елена Синельникова рассказала, съемками на каких необычных локациях она гордится больше всего за 10 лет.

Договориться про разрешение на съемки в некоторых странах в принципе непростое дело, но когда речь заходит о каких-то особенных локациях, местами шокирующих, местами засекреченных, то получить заветный допуск и вовсе становится задачей со звёздочкой. Но команде «Орла&Решки» за 10 лет существования проекта удалось снять сюжеты в настолько неординарных локациях и стать частью таких ярких событий, что сложно даже представить, на какие ухищрения им пришлось пойти ради заветного разрешения на съемку.

Елена Синельникова эксклюзивно рассказала Новому каналу, какие «съемочные победы» она считает самыми яркими:

Ватикан и папа Римский Франциск

отель-резиденция «Азулик Ух-май» за $30 000 в сутки в Мексике

яхта «Гранд Мариана» на Сайпане, стоимостью $32 млн.

племя луинео на Вануату

масоны и масонский храм в Парагвае

съёмка самого большого борделя страны в Эквадоре

бриллиантовая биржа в Антверпене

участие в шествии на карнавале Рио-де-Жанейро

секс-театр «Casa Rosa» с половым актом на сцене в Амстердаме

квартира по соседству с квартирой Дональда Трампа в Нью-Йорке

фестиваль Burning Man в Рино, США

в Гаване в «Мегаполисах» мы сняли подпольные бои бойцовских рыбок 🙂

культ вуду в Республике Бенин – там было много уникального жестяка

апельсиновая битва в Италии

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Сан-Педро-Сула в Гондурасе – один из самых криминальных городов мира. «Там мы записывали интервью с настоящим наемным убийцей. А также ездили с крутым криминальным журналистом на реальные места преступлений с трупами, иногда приезжали даже раньше полиции», – делится воспоминаниями Елена.

И с каждым сезоном «Орла&Решки» таких локаций становится всё больше! Чтобы узнать, в каких необычных местах побывали ведущие проекта «Орел&Решка. Новый сезон», включайте Новый канал по субботам в 10:00 и смотрите самые свежие выпуски со звездами!

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