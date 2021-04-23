Верка Сердючка жила в замке из Игры престолов

Легенда украинского шоу-бизнеса стала ведущей финального выпуска тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале

Когда создатели тревел-шоу «Орел&Решка», которое показывает Новый канал, объявили, что ведущими одной из программы праздничного сезона станут VERKA SERDUCHKA с мамой, сразу стало ясно: этот выпуск будет особенным. Суперзвезда пошла против всех правил: если изучать Барселону, то сидя в кабриолете, если искать ночлег, то только в помпезном месте!

— За десять лет «Орел&Решка» уже знает, что людям интересно, а что — нет. Если бы мы показывали, кого за 30 лет карьеры приводили в наши номера, и как нас оттуда выносили, особенно в Луцке, вот это было бы интересно, — рассуждала VERKA SERDUCHKA, не желая селиться в отель. — Должно быть что-то неординарное… Например, такой сюжет: жила маленькая девочка, маленькая звездочка в Полтаве, в пристройке. И вот она, добившись успеха, в юбилейный год культовой программы поселилась в замке!

Продюсеры проекта пошли звезде навстречу и сняли для нее роскошный замок Санта-Флорентина в Канет-де-Мар (Каталония). Этот замок был построен в ХI столетии, он поражает своей архитектурой и стоит в густом лесу.

Кстати, именно Санта-Флорентину вы могли видеть в шестой серии шестого сезона популярного сериала «Игра престолов» — по сюжету, здесь находился Рогов Холм, дом семьи Тарли. Всего за девять дней декораторы преобразили замок, чтобы перенести зрителей в готическую и таинственную атмосферу.

Смотрите всей семьей финальные выпуски праздничного сезона «Орел&Решка. 10 лет» с Верой Брежневой и VERKA SERDUCHKA уже в эту субботу, 24 апреля, с 10:00 на Новом канале!

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